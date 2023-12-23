حياة كريمة.. حضور كبير في ختام قافلة قصور الثقافة بقرية كفر داود بوادي النطرون

كتب- محمد شاكر:

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الجمعة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، بقرية كفر داود التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والمقدمة ضمن برنامج وزارة الثقافة للمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي مدرستي الشهيد خالد عبد الله الإبتدائية، والشهيد مصطفى عابد الإعدادية أقيم عدد من الورش الفنية للأطفال قدمها فنانو قصور الثقافة منها ورشة اصنع عروستك بنفسك، وورشتي تلوين على الورق وعلى الوجه، بجانب ورشة تدوير خامات، وورشة اكتشاف مواهب.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسكندرية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمد الإبياري، قدمت خلاله مجموعة مميزة من الأغاني الدينية منها: قمر سيدنا النبي، طلع البدر، المسك فاح، وغيرها من الأغاني الدينية وسط تفاعل وإعجاب عدد غفير من الأهالي.

الفعاليات نظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وبالتعاون مع مركز ومدينة وادي النطرون، وتأتي في سياق برامج مكثفة لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات.