"أبو شقة": مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تذكرنا بتوحدهم في 30 يونيو

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالمشهد الذي رسمته الجموع الغفيرة من المصريين في الخارج خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن عظمة المصريين دائمًا تتجلى في المواقف والظروف التي يحتاجهم فيها الوطن.

وأضاف "أبو شقة" في بيان السبت، أن المصريين في الخارج، ضربوا أروع الأمثلة بتلبية نداء الوطن وأن هذا المشهد يذكرنا بتوحد المصريين في 30 يونيو.

وتابع: بعثوا رسالة وطنية صادقة للعالم بأن المصريين في الخارج سفراء لوطنهم وكما كانوا دائمًا خلف وطنهم وأن إرادتهم تفرض نفسها بصلابة وقوة وهي الصخرة التي تتحطم عليها كل التحديات، وأن مشاركتهم بإصرار وحب وعزيمة ضمت جميع الأسر المصرية في الخارج في مظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.

وحث "أبو شقة" المصريين في الداخل على الاحتشاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر أمام اللجان وصناديق الاقتراع وأن تكون مشاهد المصريين في الخارج، محفزًا ونموذجًا يحتذى به في أداء رسالتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات واختيار من يحكمهم.

وأكد بهاء أبو شقة، أن الوطن يمر بتحديات جسيمة تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطني بنوايا صادقة، لبناء دولة عصرية حديثة، نحلم بها في الجمهورية الجديدة.