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BBC

المصريون يتوافدون على السفارة المصرية بعمان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

12:06 م السبت 02 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- إسلام لطفي:

فتحت سفارة مصر في سلطنة عمان باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في عمان لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريد ه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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