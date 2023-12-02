إعلان

BBC

وزير الري: جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بأديس أبابا

12:30 ص السبت 02 ديسمبر 2023

الدكتور هاني سويلم وزير الري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- حسن مرسي:

أعلن هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موعد الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد في أيام 16 و17 و18 ديسمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف وزير الموارد المائية والري: "مستمرون في هذه التوجيهات بناء على توجيهات رؤساء الدول لاستكمال هذا التكليف بإجراء المفاوضات"

وزير الري سد النهضة مفاوضات سد النهضة اثيوبيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان