الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات الشمال توقفت عن العمل

كتبت- داليا الظنيني:

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، إن الوضع كارثي في جميع أنحاء قطاع غزة، منوهًا أن مستشفيات الشمال توقفت عن العمل؛ بعد حصار قوات الاحتلال لمستشفيي العودة وكمال عدوان.

وأضاف "حنجل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مستشفيات الشمال لا تقدم أي خدمات طبية الآن؛ بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف الخاصة بالجمعية توقفت عن العمل في شمال القطاع ومدينة غزة؛ بسبب منع الاحتلال الوقود من الدخول إلى تلك المناطق.

وحذر من أن عدم إدخال الوقود لمناطق الشمال يزيد من المخاطر هناك، معقبًا: فقدنا الاتصال منذ يومين بطواقمنا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، مما يهدد بزيادة المتاعب بحق النظام الصحي المتهالك، مشيرًا إلى أن مستشفيات جنوب القطاع تتعرض لضغط كبير، وباحات مستشفى الأمل ومقر الجمعية في غزة يأويان 13 ألف نازح فلسطيني.

وتابع: "النازحون يحتاجون إلى الغذاء والماء والمرافق الصحية، والاستمرار في قصف محيط المستشفيات يؤدي إلى زيادة عدد الوافدين عليها، في ظل قلة المستهلكات والموارد المطلوبة".

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت أن حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء ارتفعت إلى 32 قتيلا منذ نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود في المجمع الطبي الذي يعتبر الأكبر في القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 2300 شخص على الأقل، بينهم مرضى وعاملون في الكادر الطبي ونازحون هربوا من القتال، يقيمون الآن داخل مجمع الشفاء الطبي.



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