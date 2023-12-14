الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء مستقرة والحرارة العظمى بالقاهرة 23 مئوية

الحرارة 5 درجات.. "الأرصاد" تكشف أكثر المدن برودة في مصر اليوم الخميس

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم، حيث تسود أجواء مستقرة على الأنحاء كافة.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 26 درجة مئوية.