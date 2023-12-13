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المعمل المركزى للثروة السمكية يختتم التدريب الميدانى لطلاب كلية التكنولوجيا والتنمية

10:41 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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    المعمل المركزى للثروة السمكية يختتم التدريب الميدانى لطلاب كلية التكنولوجيا والتنمية (1)
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    المعمل المركزى للثروة السمكية يختتم التدريب الميدانى لطلاب كلية التكنولوجيا والتنمية (2)
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كتب-أحمد مسعد:

اختتم الدكتور رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة.

وكرم مدير المعمل، اليوم الأربعاء، العديد من المتدربين بشهادات الحضور بوجود الدكتور حسن محمود كيلانى أستاذ الانتاج الحيوانى بالكلية والمشرف على التريب من الجامعة.

و كانت المحاور الرئيسية للتدريب:-

إدارة جودة المياه في نظم الأستزراع السمكي .

الأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية .

التدريب العملي على طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد.

تقنية البيوفلوك فى مياه المزرعة السمكية كأحد الطرق الحديثة فى الاستزراع السمكى.

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الثروة السمكية الدكتور رفعت محمد الجمل جامعة الزقازيق الأستزراع السمكي

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