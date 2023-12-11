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BBC

توافد كبير من الموظفين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية

02:47 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
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كتب وتصوير- محمود عبد الرحمن:

استمر توافد المواطنون على مقار اللجان الانتخابية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع منتصف اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجنة بنك فيصل الإسلامي بالعاصمة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

الانتخابات الرئاسية العاصمة الإدارية اللجان الانتخابية

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