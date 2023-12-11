إعلان

BBC

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة لليوم الثاني

09:00 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

انطلقت الآن، عملية تصويت الناخبين المصريين، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة والقائمين على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الحالي.

لمتابعة أخبار الانتخابات الرئاسية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية عملية تصويت الناخبين المصريين الانتخابات الرئاسية 2024 عبد الفتاح السيسي العملية الانتخابية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات
في اليوم الثاني.. إقبال من السيدات بجنوب سيناء على التصويت بالانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة لليوم الثاني
سيول وأمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
"طوابير" أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة - صور