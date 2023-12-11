الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة لليوم الثاني

كتب- مصراوي:

انطلقت الآن، عملية تصويت الناخبين المصريين، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة والقائمين على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الحالي.

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