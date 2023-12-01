عضو الجالية المصرية بدبي: أكثر من ١٥٠ ألف صوتوا في الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

قال محمد عبدالرازق، عضو الجالية المصرية بالإمارات، إن جولة وحملة شارك بصوتك التي نظمتها السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة إلى الإمارات أعطت حافزا كبيرا للتحرك والإقبال على تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأضاف خلال مكالمة بالفيديو مع غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤: رأينا في القنصلية توافد المصريين من المناطق المختلفة بأعمار متفاوتة وأسر وهو عرس انتخابي جيد، علاوة على المشاركة بالأعلام والدعوة لاستقرار الأمن المصري.

وأشار إلى تحرك أتوبيسات لنقل المصريين إلى القنصلية للتصويت حيث يتجاوز عدد المصريين الذين صوتوا في الانتخابات بالإمارات ال١٥٠ ألف صوت.

وأشار إلى أن جولة وزيرة الهجرة إلى العديد من دول العالم، زرع شعور لدى المصريين بانتمائهم أكثر للدولة المصرية.

وانطلقت فاعليات تصوير المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، اليوم الجمعة وتستمر لمدة ٣ أيام.