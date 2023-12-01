استعرض ملامح برنامجه.. مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري-المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا ضم قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية، والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للدكتورة إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهوري- وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أشارت خلالها إلى الاستراتيجية التي يتبعها الحزب منذ تأسيسيه وهي التمكين في البرلمان بغرفتيه وصولًا إلى خوض الانتخابات الرئاسية 2024، كما لفتت إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، كونه واجب وطني، موضحة أن مكانة مصر تجعل هذا الحدث محور اهتمام من العالم أجمع، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، أكد فيها على أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية، ودور الحزب في الوقوف بجانب مرشحه الرئاسي ودعمه بهذه الانتخابات التي ستوضح مدى قوة الحزب في التنظيم والحشد، وأخيرًا كلمة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر.

من جانبه استعرض المهندس حازم عمر خلال كلمته، ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية دعم محافظات الصعيد، واستهداف برنامجه لمعالجة المشاكل التي يعاني منها أهالي تلك المحافظات، فضلًا عن دعمها واستغلال ثرواتها والأماكن المناسبة فيها في التطوير، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتقليل الهجرة إلى المدن.

وتابع المرشح الرئاسي حديثه مؤكدًا على اهتمامه بملف ذوي الهمم، وأحقيتهم في الحياة الكريمة والعادلة، بالإضافة إلى اهتمامه بالنظام الصحي الجيد.

واختتم كلامه قائلًا " إن التفاصيل الدقيقة في برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنها في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لاسيما أنها تتضمن دراسات موسعة وحلول جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد هو ثالث مؤتمر يتم عقده ضمن أربعة مؤتمرات أخرى، أقرت الحملة عقدهم، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.