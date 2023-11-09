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وزير الأوقاف والمفتي يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

04:22 م الخميس 09 نوفمبر 2023
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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على رأس وفد من قيادات الوزارة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتأكيد دعمهم لمواقف فضيلته تجاه القضية الفلسطينية.

ضم الوفد، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.

وأكد وزير الأوقاف، عقب اللقاء، المواقف الثابتة للأزهر والأوقاف والإفتاء برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لتصفية قضيتهم، وأن سيناء خط أحمر.

كما أكد رفض كل الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة المتكررة على الشعب الفلسطيني، واستهداف النساء والأطفال والمدنيين العزل، وسياسة الحصار والتجويع، مناشدين المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مجازره في فلسطين بصفة عامة وغزة بصفة خاصة.

وزير الأوقاف شيخ الأزهر القضية الفلسطينية محمد مختار جمعة شوقي علام الدكتور أحمد الطيب طوفان الأقصى

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