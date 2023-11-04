عبر عن صوت إيران.. سمير فرج يكشف تفاصيل خطاب حسن نصر الله



كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله بخصوص موقف الحزب من خوض الحرب في غزة، قائلا: "يا ريته ما طلع أتكلم".

وإضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن إيران قوية ولكن السياسة لعبة، لافتًا إلى أن حسن نصر الله تحدث ساعة أو ما يزيد وكان يعبر عن صوت إيران في المنطقة، وخلاصة الخطاب أن حزب الله وإيران باعا غزة في حربها ضد الكيان الصهيوني.

وأشار فرج إلى أن أمريكا اغتالت رجل إيران القوي قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، وكل ما قامت به طهران هو ضرب حتة قاعدة أمريكية في شمال سوريا، مبينًا أن حسن نصر الله ظل يتوعد أمريكا وقال إنه يتدخل في التوقيت المناسب، معلقا "مستني أيه تاني أكتر من كده وتوحدت الساحات التي يتحدث عنها منذ 20 عامًا".

وتابع: هناك 3 أطراف فرحوا بخطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، هما الشعب اللبناني لأنه لن يخوض غمار الحرب، وأمريكا التي هدفت من الأول عدم تدخل حزب الله في الحرب"، منوها إلى أن إيران تعاني مشكلات كبيرة وأموالها مجمدة في الخارج ولا تستطيع تصدير منتجاتها البترولية بسبب القيود المفروضة عليها.

وأكد فرج، أن إيران لديها قوة عسكرية كبيرة وصواريخها تغطي المنطقة بداية من إسرائيل ومصر وتصل إلى اليونان ولكنها تراعي مصالحها،موضحا أن 50 % من غزة تعاني البطالة وهي أكبر نسبة في العالم ولذلك كانوا يتجهوا للعمل في الداخل الإسرائيلي، وهو ما سيمنعه نتنياهو في ظل الوضع الحالي وهذه تعد تطورات جديدة.

وأشار إلى أن نتنياهو قرر عدم وصول الضرائب إلى غزة، إضافة إلى منع الأموال القطرية والمقدرة بـ 30 مليون دولار والتي كانت تصل إلى حماس من خلال مطار بن جوريون بحماية إسرائيل، مؤكدا أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي في السماء لأنه حقق أماني الشعب المصري ولم يرضخ لأي مطالب ورفض الإملاءات الخارجية.