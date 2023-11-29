الصحة تحسم الجدل بشأن انتشار فيروس جديد خلال الشتاء

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء.

وقال "عبدالغفار" في منشور توعوي، إن آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة، ثابتة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الفيروسات المنتشرة عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وتشمل:

* مجموعة فيروسات الأنف Rhino Viruses

* الإنفلونزا

* الفيروس المخلوي التنفسي

* فيروس كورونا المستجد

* فيروس نظير الإنفلونزا

* الفيروس الغدي

* فيروس ابشتاين بار

وأكد "عبدالغفار" أن جميع تلك الفيروسات هي فيروسات تنفسية تتشارك في الأعراض، وتشمل:

* العطس

* الحمى الخفيفة

* الصداع

* التهاب الحلق

* آلام العضلات

* انخفاض الشهية

ونصحت وزارة الصحة بتلقي لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى، مؤكدة على توافر اللقاح في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.