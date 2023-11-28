محافظ القاهرة: نحرص على تنمية المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية

كتب- محمد نصار:

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إن الدولة تضع السياحة على رأس أولوياتها للتنمية المستدامة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030؛ لذلك كان التوجيه بالاهتمام بالبيئة المحلية وتنمية المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ بـ(منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي) الذي نظمته وزارة السياحة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وأضاف المحافظ أن المنتدى يمثل فرصة هامة لتعزيز الروابط بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق بيئة ومناخ آمن للاستثمار في مجال السياحة الثقافية والتاريخية، كما يمثل فرصة كبيرة للشراكة بين الجانبين في إدارة المواقع الأثرية الأمر الذي يعزز من خلق فرص عمل، بجانب تنمية المواقع المحيطة بالمواقع الأثرية.

يعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي بمنطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.