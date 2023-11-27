كيف تتأكّد من صحة فاتورة استهلاك كهرباء شهر نوفمبر 2023؟



كتب- محمد صلاح:

تنتهى بعد أيام قليلة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى جميع المحافظات من مراجعة كافة قراءات كشوف استهلاك المشتركين التي سلمها كشافين الكهرباء لاستبعاد القراءات الشاذة لبدء عملية طباعة إيصالات فواتير الاستهلاك للمشتركين عن شهر نوفمبر 2023 لإصدار فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين دون أخطاء، وفقًا لتعليمات الشركة القابضة للكهرباء والتي تبدأ إجراءاتها من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتى الانتهاء من طباعة الإيصالات.

ويستعرض "مصراوى" الخطوات التي يجب أن يقوم بأتباعها المشترك للتأكّد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء شهر نوفمبر 2023 قبل السداد من خلال التالي:-



- مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك وثبات الأحمال المركبة.

- في حال ملاحظة المشترك أنَّ قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر نوفمبر 2023 مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي يقوم بقراءة استهلاك العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

- يمكن للمشترك حساب قيمة فاتورة الاستهلاك عن شهر نوفمبر 2023 قبل السداد للتأكّد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج "احسب فاتورتك".

- في حال اكتشاف المشترك وجود فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتمّ اللجوء إلى تقديم شكوى من خلال التوجه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل إقامته، وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد، ويتمّ ذلك من خلال تصوير قراءة العداد ليتمّ تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

- يمكن للمشترك التقدم بشكوى في حال عدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بعداد الكهرباء على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121، كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.