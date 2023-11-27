"اقتصادية النواب": وجود 75% من الضحايا من الأطفال والنساء فى غزة وصمة عار



كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما شهده العالم من الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة بمثابة خزي وعار على حقوق الإنسانية التى تنتهك بشكل صريح فى هجوم سافر على الأطفال والنساء الذين يشكلون 75% من الضحايا.

كما اعتبر، استهداف جيش الاحتلال للنساء والأطفال بمثابة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والبشرية جمعاء خاصة أن العالم على مشارف أعياد الطفولة فماذا يقول المجتمع الدولى لأطفال فلسطين الذين لهم الحق فى الحياة مثل باقى أطفال العالم.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية".

مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني وفى مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والهلال الأحمر المصري على دورهم المهم والمحورى في أعمال الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.