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BBC

عمرو أديب يكشف سبب موافقة إسرائيل على الهدنة

11:56 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هدف إسرائيل من الموافقة على الهدنة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، هو معرفة أماكن باقي الأسرى.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا في تقديري إن إسرائيل وافقت على الهدنة لأسباب كثيرة، منها سبب هتعرفوه وبكرة هتقولوا عمرو قال".

وتابع اديب: "لازم ندي لحماس والقسام حقهم، لحد الآن محدش عارف يوصل للأسرى، الأمن الإسرائيلي كله منتشر على الأرض يريد أن يعرف أي معلومات للوصول إلى الأسرى".

عمرو أديب هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي صفقة الأسرى تبادل الأسرى

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