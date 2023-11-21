تصل إلى 5 أيام.. إجازة لطلاب المدارس في هذا التوقيت

كتب- محمد سامي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا إلى المديريات التعليمية تضمن حصول الطلاب في المدارس التي تتحول إلى لجان انتخابية على إجازة من الحضور خلال أيام الاقتراع 10 و11 و12 ديسمبر حسب دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات وحسبما جاء في الجدول الزمني لانتخابات المصريين بالداخل.

وبحسب الخطاب، فإن نفس الأمر سيحدث في حالة الإعادة التي تجرى فيها عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 و10 من يناير لعام 2024، حيث يتم تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع.

ووفقا لما جاء بخطاب الوزارة فأنه يعني عدم الحضور إلى المدارس المقرر أن تكون بها لجان اقتراع، وأن المحافظات التي بها إجازة في أيام السبت سيحصل طلابها على إجازة لخمسة أيام متواصلة، وهي محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

أما المحافظات الأخرى سيتغيب طلابها 3 أيام فقط، هي فترة الاقتراع بمدارسهم؛ لأنهم يذهبون للمدارس السبت، وهم طلاب محافظات: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية.