وزير الري يوجه بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير بالمصارف الزراعية

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني من عدمه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة لها، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة، فضلا عن جهود هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر، حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنويا بإجمالي أطوال تطهيرات تتجاوز 37 ألف كيلومتر.

كما تم تناول خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، حيث وجه الدكتور سويلم بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الاستباقي مع أية أزمات قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقي المعدات من خلال الاعتماد على التدريب التحويلي.

واستعرض الوزير أيضا إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف إلى ضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق؛ بما يضمن استمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث يتم حاليا العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج، ووضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع أجا ودمنهور وطنطا لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومي الثالث والرابع للصرف بجودة عالية، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، كما أكد أهمية التوسع في الاعتماد على المواسير الصديقة للبيئة باستخدام المواد القابلة للتدوير في التصنيع.

وتم أيضا خلال الاجتماع مناقشة أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة؛ بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الأبحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة، فضلا عن استعراض ما تحقق خلال البرنامج القومي الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى ، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريبا والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عاما.