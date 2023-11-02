الفقي: العرب ليسوا على قلب رجل واحد.. وحل القضية الفلسطينية يستلزم توافق مشترك

كتب- حسن مرسي:

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن السنوات الأخيرة شهدت جرائم بشعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى فقدان الأمل لدى الفلسطينيين.

وأضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الخميس، أن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر لم يكن شيئًا محض صدفة وأنما كان ردة فعل قوية لما قام به الكيان الصهيوني من جرائم بشعة تجاه الشعب الفلسطيني خلال السنوات الاخيرة.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن الدول العربية ليست على قلب رجل واحد كما يروج لذلك، وحل القضية الفلسطينية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود توافق عربي مشترك في المواقف والرؤى

وأكمل المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن العالم لم يعرف إرهابًا مثل الذي تنتهجه إسرائيل، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني دولة خارج حدود القانون لا تتعامل مع البشر كبشر.