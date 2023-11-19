خبير عسكري يكشف تفاصيل حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية وتداعياته



كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن واقعة سيطرة جماعة الحوثي على سفينة يحتمل ملكيتها لإسرائيل تأتي استكمالا لحرب الممرات بين إسرائيل وإيران.

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن إيران تعتمد على الرادع منخفض التكلفة من خلال الوكلاء سواء في حرب الممرات أو تصدير الإرهاب، مشيرًا إلى أن أمريكا وإسرائيل ستوجه الاتهامات لإيران بالرغم من عدم إعلان طهران مسؤوليتها عن الحادث.

وتابع الخبير العسكري سمير راغب، أن اسرائيل قامت خلال السنوات الماضية بـ 13 حادث اعتراض واستهداف لناقلات نفط إيرانية منها 10 عمليات قامت بها عناصر من القوات الخاصة التابعة للوحدة 13 الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل صرحت بأن السفينة المختطفة ليست تابعة لها لحين تشكل القرار السياسي في تل أبيب.

وأوضح راغب، أن السفينة المختطفة عبرت قناة السويس يوم 16 نوفمبر الجاري، واستغرق عبورها المجرى الملاحي للقناة 5 ساعات، خرجت بعدها من خليج السويس، مشيرًا إلى أن السفينة قادمة تركيا ومتوجهة نحو الهند.

وأكمل أن بيان المتحدث باسم الحوثي أكد أنه سيتم التعامل مع السفن المملوكة أو التابعة لشركات إسرائيلية لتوجيه رسالة لشركات الملاحة والنقل البحري والبحارة بأن وجودك على سفينة إسرائيلية يمثل تهديد على الحياة

وأكد العميد سمير راغب، أن 52 من طاقم السفينة المحتجزة ليس بينهم إسرائيليين، ولكن تحرير السفينة يمثل تحدي كبير للجانب الأمريكي أو الإسرائيلي، متابعًا: "الأمر موجع في منطقة تهم الجميع وتمس الاقتصاد العالمي، ووجود قوات بحرية في هذه المنطقة لمرافقة السفن بات ضروري، وقد نرى مطالبات دولية بنقل إحدى الحاملات الأمريكية من سواحل غزة لتأمين باب المندب.