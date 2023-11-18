رئيس الوزراء يتفقد شركة "فارم فريتس مصر" بالعاشر من رمضان

كتب- محمد غايات:

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد ومرافقوه الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) الإماراتية.

وعقب وصوله لمقر المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس ياسر جودة، رئيس قطاع العمليات بمصنع "فارم فريتس"، الذي أوضح أن الشركة تُصدر إلى 40 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، وتقوم بإنتاج البطاطس والبطاطا، ويقع المصنع على مساحة نحو 45 ألف متر مربع.

وأوضح أن نشاط الشركة يقوم على إنتاج بطاطس نصف مقلية، بحجم تصدير يصل إلى 110 آلاف طن سنويًا، حيث يبلغ حجم الإنتاج 150 ألف طن سنويًا، ويبلغ حجم السوق المحلية 40 ألف طن، ويصل حجم العمالة إلى 850 موظفًا وعاملًا، موزعين على خطي إنتاج مزارع بطاطس، حيث أن كل الزراعة من بطاطس مصرية 100%.

ويتم زراعة 10 آلاف فدان، وهناك توسعات بقيمة 100 مليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، وخلال الجولة تم عرض منتجات المصنع التي تعمل على تغطية احتياجات المطاعم والفنادق.