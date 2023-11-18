نقيب المحامين يطالب بإجراء تعديلات على قانون المحاماة

كتب- إسلام لطفي:

عقد اتحاد شباب محامين مصر، المؤتمر العام لشباب محامين مصر، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتناول المؤتمر ثلاث محاور رئيسية؛ وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والطب الشرعي والأدلة الجنائية، والإجراءات الجنائية.

وقال الدكتور محمد البطران، رئيس اتحاد شباب محامين مصر، إن شباب المحامين جيل يحمل حلم كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة في ظل القيادة الرشيدة لنقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام.

وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، أن الشباب هم نواة المجتمع المصري بصفة عامة، ونقابة المحامين بصفة خاصة.

وأشار إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وذلك لعودة المقعدين اللذين كانا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.

وشدد على دعمه الكامل لشباب المحامين، وأن هذا اللقاء سيكون بداية انطلاق لقاءات شباب المحامين، وسيتم عقد هذا اللقاء في محافظات الصعيد والدلتا لضمان امكانية مشاركة كل شباب المحامين على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن نقابة المحامين لها دور وطني من قديم الزمان، وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي تكون نقابة المحامين مراقبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا جموع المحامين والشعب المصري إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جرائم في حق المدنيين الأبرياء.



وأشاد بالدور البارز للقيادة السياسة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع بتهجير الفلسطنيين إلى سيناء، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.

حضر المؤتمر: عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ومجموعة من رجال الساسة المصرية، وممثلين من رجال الدولة المصرية، ولفيف من المحامين والمحاميات.