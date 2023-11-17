طبيب شهير يحدد 25 سببًا للشعور بالإرهاق الدائم
كتب- إسلام لطفي:
حدَّد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، أسباب الشعور بالإرهاق بشكل دائم وقلة المجهود.
وذكر عبر منشور له على "فيسبوك": الأسباب كثيرة ومتنوعة منها مشاكل في نمط الحياة وتحميل متزايد في مجهود بدني ونقص في النشاط الجسدي.
وتمثلت الأسباب أيضًا في:
- قلة النوم
- زيادة الوزن أو السمنة
- فترات من التوتر العاطفي
- ملل وحزن
- تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو المهدئات
- استخدام الكحول بشكل منتظم
- استخدام العقاقير غير المشروعة مثل الكوكايين
- استهلاك الكثير من الكافيين
- عدم تناول نظام غذائي صحي مغذي
- الظروف الصحية الجسدية يمكن أن تسبب العديد من الحالات الصحية أيضًا الإرهاق، مثل: الأنيميا "فقر الدم" ونقص فيتامين د والتهاب المفاصل وفيبروميالچيا ومتلازمة التعب المزمن والالتهابات، مثل البرد والانفلونزا.
- مرض أديسون وهو اضطراب يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات في الغدة الكظرية.
- قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية
- فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية
- اضطرابات النوم مثل الأرق واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية
- اضطرابات المناعة الذاتية
- فشل القلب الاحتقاني
- سرطان
- مرض السكر
- مرض الكلي
- مرض الكبد
- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
- انتفاخ الرئة
- مشاكل الصحة العقلية
- التعب هو عرض شائع للقلق والاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي
فيديو قد يعجبك: