طبيب شهير يحدد 25 سببًا للشعور بالإرهاق الدائم

كتب- إسلام لطفي:

حدَّد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، أسباب الشعور بالإرهاق بشكل دائم وقلة المجهود.

وذكر عبر منشور له على "فيسبوك": الأسباب كثيرة ومتنوعة منها مشاكل في نمط الحياة وتحميل متزايد في مجهود بدني ونقص في النشاط الجسدي.

وتمثلت الأسباب أيضًا في:

- قلة النوم

- زيادة الوزن أو السمنة

- فترات من التوتر العاطفي

- ملل وحزن

- تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو المهدئات

- استخدام الكحول بشكل منتظم

- استخدام العقاقير غير المشروعة مثل الكوكايين

- استهلاك الكثير من الكافيين

- عدم تناول نظام غذائي صحي مغذي

- الظروف الصحية الجسدية يمكن أن تسبب العديد من الحالات الصحية أيضًا الإرهاق، مثل: الأنيميا "فقر الدم" ونقص فيتامين د والتهاب المفاصل وفيبروميالچيا ومتلازمة التعب المزمن والالتهابات، مثل البرد والانفلونزا.

- مرض أديسون وهو اضطراب يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات في الغدة الكظرية.

- قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية

- فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية

- اضطرابات النوم مثل الأرق واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية

- اضطرابات المناعة الذاتية

- فشل القلب الاحتقاني

- سرطان

- مرض السكر

- مرض الكلي

- مرض الكبد

- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

- انتفاخ الرئة

- مشاكل الصحة العقلية

- التعب هو عرض شائع للقلق والاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي