"العمل" تعلن توفير 150 وظيفة في هذه المحافظة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ليوم توظيفي للشباب من الجنسين للعمل في إحدى الشركات العاملة بالصناعات الغذائية، تعرض من خلاله 150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها في الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة.

وقال علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، وفق بيان الخميس، إنه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة، وتم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة، ومراعاة أحكام القانون واللوائح في العقود التي سيتم توقيعها.

وأضاف أنه سيتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل التابعة للمديرية بمختلف أرجاء المحافظة؛ لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.

ونوه مدير مديرية العمل بأسيوط باستمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب بمنشآت القطاع الخاص بما يساهم في تخفيض معدلات البطالة وتقديم جميع سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة.

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