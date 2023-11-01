حاملو الجنسيات المزدوجة يشكرون مصر لتسهيل دخولهم أراضيها

كتب- مصراوي:

وجه حاملو الجنسيات المزدوجة الشكر لمصر، قيادة وحكومة، لتسهيل دخولهم إلى الأراضي المصرية من الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

نفت مصادر مصرية، الأكاذيب التي يتم ترويجها على وسائل إعلام تابعة لأحد الفصائل الفلسطينية، بشأن استشهاد جرحى فلسطينيين داخل سيارات إسعاف عند معبر رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء، استقبال الدفعة الأولى من المصابين بقطاع غزة، والتي تضم 81 حالة من الجرحى والمرضى؛ لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

كانت منظمة الصحة العالمية، رحبت بقرار الحكومة المصرية باستقبال عدد من المصابين والمرضى من قطاع غزة؛ للعلاج في المستشفيات المصرية.