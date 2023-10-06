السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لانتصار حرب أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلى الشعب المصري وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث.

وتفقد الرئيس السيسي، منذ قليل، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

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