مدبولي: تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بـ 600 مليار جنيه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في سيناء وصل لما يقرب من 600 مليار جنيه، نصيب شمال سيناء وحدها 290 مليار جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، بالعريش، أن أنه تم إقامة ما يقرب من ألف مشروع في مختلف المجالات، وبلغ حجم محطات تحلية المياه نصف مليون متر مكعب في اليوم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التنمية في سيناء بدأت في 2014 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي للتنمية الشاملة في سيناء جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب على أرض سيناء، مشيرا إلى أنه تم البدء بالبنية الأساسية من من كهرباء ومياه وصرف صحي.

وشدد مدبولي، على أنه سيتم إطلاق تنمية شاملة في شمال سيناء لتصبح من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في شتى المجالات، لافتا إلى أن أفضل شئ لتأمين أي مكان من الأطماع هو التنمية والعمران.