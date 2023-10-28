عمرو موسى: طوفان الأقصى حظيت بتأييد كبير في صفوف الشعب الفلسطيني

كتب- حسن مرسي:

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، إنه التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت وعرض على الرئيس الراحل ياسر عرفات بتسوية فيما يتعلق بالقدس والأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق كان يرى ضرورة حل القضية الفلسطينية.

وأكد موسى، خلال حواره عبر فضائية الغد، مساء السبت، أن أنه يمكن إعادة إنعاش هذه الأفكار إذا كان لدى هذه الشخصيات الجراءة، بعرضها في المجتمع الإسرائيلي الآن كمواطنين إسرائيليين على الأقل.

وشدد، على ضرورة حل القضية بقبول الاحتلال قيام الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، وذلك حال تفكير دولة الاحتلال جديا في التراجع وتغيير السياسية القائمة لديها الآن، والتفاوض في مسألة المستوطنين واللاجئين.

وتابع عمرو موسى، أن ما حدث في 7 أكتوبر كان صادما لإسرائيل ولمن يؤيدهم، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى حظيت بتأييد كبير في صفوف الشعب الفلسطيني، والجميع فهم مسألة الأمن والردع الإسرائيلي، بأنها مجرد كلام لا بد من إعادة النظر فيه.