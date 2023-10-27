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الإفتاء: إجراء عملية تصغير الأنف في هذه الحالة جائز شرعا

04:45 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

وأكدت في فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يجوز شرعًا إجراء عمليات التجميل في الحالات التي يكون فيها الأنف كبيرًا بصورة غيرة طبيعية بحيث يكون القصد من العملية إعادة الأنف إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس؛ أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز.

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دار الإفتاء المصرية عملية تصغير الأنف حجم الأنف غير طبيعي العلاج وليس من باب التجميل

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