بعد إحالته للحكومة.. نائب وزير الزراعة عن "دراسة الأسمدة": الأراضي طبيعتها تغيرت

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على التقرير، عقب مناقشات استمرت لمدة يومين، أمس واليوم.

وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرص الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرًا إلى العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية؛ لتوفير استخدام الأسمدة الآزوتية، لا سيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.

وأشار الصياد إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في المناطق الصحراوية التي تحتاج إلى تسميد، موضحًا أن الأراضي القديمة لا تحتاج إلى اليوريا وإنما إلى النترات، قائلًا: في الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضي جيدًا، ونلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء، سعيًا لأكبر استفادة للزراعات في جميع الأماكن.

وقال نائب وزير الزراعة: عملنا خلال الفترة الأخيرة لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأراضي طبيعتها تغيرت وتتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الأسمدة ونوعيتها.

ونوه الصياد بأنه يتم الاعتماد على "كارت الفلاح" لضبط المنظومة وعدم خروج الأسمدة هباء، متفقًا مع ما أثاره بعض النواب بأن هناك بعض الفلاحين لم يتسلموا هذا الكارت حتى الآن.