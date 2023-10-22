"حاجة توجع القلب".. منى عبد الغني تبكي على شهداء أطفال غزة - (فيديو)



كتب- محمد أبو بكر:

دخلت الإعلامية مني عبدالغني، في نوبة بكاء خلال قراءة الأخبار المتعلقة بعدد شهداء غزة من الأطفال.

وعلقت منى عبد الغني، خلال تقديم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، "ذنب الأطفال إيه وملهمش أي ذنب وحاجة توجع القلب بمُعدل 120 طفل يوميًا، وللأسف أكدوا إن أعداد الشهداء بما فيهم الأطفال في قطاع غزة، 1400 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض".

وأوضحت عبدالغني ، أن الأطفال الناجين من القذف الإسرائيلي المكثف لقطاع غزة، يعانون من أثر نفسي وأزمة إنسانية وصدمة نفسية كبيرة، ولن ينسوا "ثأرهم" والمشاهد التي شاهدوها قائلة: "يارب يعدوا على خير، وكل الأطباء والأشخاص يقدروا يساندوهم علشان يتخطوا الليالي الصعبة، من قتل أمهاتهم و أطفالهم وأمهاتهم".

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