السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.

وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.