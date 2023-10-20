المفتي يدين استهداف الطغيان الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إدانته الشديدة لممارسات الطغيان الإسرائيلي في استهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المفتي في بيان أصدره، الجمعة، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أُصيب بحالة من السعار التي جعلته لا يميِّز دور العبادة ولا المستشفيات ولا بيوت المدنيين، فصار يضرب بلا هوادة معتمدًا على الصمت الدولي الذي يكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشرق الأوسط، ويَغُضُّ الطرف عن جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي والضمير الإنساني.

وجدَّد مفتي الجمهورية مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يسمع العالم لصوت القيادة المصرية التي تعلن ضرورة الوقف الفوري غير المشروط لسياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية؛ مما يشكل جريمةَ حرب وتعدٍّ على الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وأشار المفتي في بيانه إلى أن مصر وقيادتها السياسية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تزال تدعم القضية الفلسطينية حتى يتم الانتهاء من حل القضية وَفق أسس وقواعد الشرعية الدولية دون انحياز أعمى مثلما نشاهده الآن في ممارسات الغرب مع تلك القضية الإنسانية التي تؤلم القلوب اليقظة، أما الذين ماتت قلوبهم فإن مشاهد قتل الأطفال والنساء والعجائز لا توقظ ضمائرهم ولا تُقلق منامهم.

وشدَّد المفتي على أن نواميس الكون ثابتة لا تتغير، ووعد الله حق لا يتبدل، وينتصر الحق لا محالة، ومهما طال ليل الاحتلال فإن ضوء الصبح سوف يمحو ظلامه من العيون.