"قومي المرأة" يسلط الضوء على بطولات وتضحيات المرأة خلال حرب أكتوبر

القاهرة- أ ش أ

بدأ المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، نشر مجموعة من الصور الأرشيفية للسيدات والفتيات المصريات، والتي تعكس بطولاتهن خلال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار المجلس في بيان اليوم، إلى أنه سيتم من خلال نشر تلك الصور تسليط الضوء على ما قدمته المرأة المصرية من بطولات وتضحيات خلال حرب أكتوبر المجيدة.