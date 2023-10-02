خبيرة تغذية بالزراعة تحذر من اللحوم المصنعة والعصائر أثناء الدراسة

كتب- أحمد مسعد:

حذرت الدكتورة منال عز، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية بوزارة الزراعة، من تناول الأغذية الضارة بالطلاب مثل اللحوم المصنعة والعصائر خلال الفصل الدراسي، حيث أنها المسبب الأول لمرض الأنيميا وحالات الربو؛ لذا يجب توفير أغذية تساعد على تحسين النشاط العقلي والبدني خصوصاً طلاب المراحل الأولي.

وقالت عز، لـ مصراوي، إن تغذية التلاميذ من أهم أساسيات الحفاظ علي أبنائنا في ظل تزايد أعداد الطلاب في الفصل الواحد؛ مما يساهم في زيادة نسب الإصابة بالعدوي؛ لذلك يجب تقوية مناعة الطلاب.

وحذرت خبيرة التغذية، من الشعرية سريعة التحضير بسبب احتوائها على الملح الصيني الذي يؤثر بالسلب على الجهاز العصبي للطالب مع مضاعفة مخاطر فرط الحركة.

وتابعت: اللحوم المصنعة أو الدواجن مثل "اللانشون والهوت دوج ، السوسيس وغيرها من اللحوم التي تتميز بلون أحمر وردي هذه المأكولات تحتوي علي مادة نترات الصوديوم وأملاح اللحوم المصنعة؛ حيث أنها من أكبر المسببات للسرطان وفقاً لمعهد التغذية الأمريكي.

ونوهت خبيرة التغذية، إلي أن الحلويات الصناعية والمقرمشات والعصائر تحتوي علي الزيوت "المهدرجة"؛ التي تؤثر علي صحة القلب.

ووجهت خبيرة التغذية، إلى ضرورة توافر الخضروات والبطاطا والعجوة وشرب المياه وحمص الشام المنزلي، و السمسم والحلاوة الطحينية والمربى والبطاطس المهروسة الموز لأنه غني بالبوتاسيوم والزيتون، مشددة علي أهمية تناول كميات كبيرة من المياه؛ لأنها تساعد علي تنشيط الدورة الدموية.