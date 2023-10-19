البورصة تهبط 2.26% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.26% إلى مستوى 21616 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.1%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 101.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 74.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 27.4 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% إلى مستوى 22117 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.
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