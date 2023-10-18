الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤيد موقف السيسي الرافض للعدوان الإسرائيلي

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، كإحدى مؤسسات الدولة المصرية، تأييدها موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكّدة دعمه في مطالبه للتفويض الشعبي والاصطفاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة؛ لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله بيتلاشى في إطار فكرة.

وتابع السيسي: الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، سترون ملايين من المصريين.. باقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.

وأوضح أنه إذا استدعى الأمر سأطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، وسيرى العالم ملايين من المصريين؛ فيوجد حصار مطبق، والهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.