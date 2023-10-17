وجه بحري الأكثر زراعة.. طلب إحاطة: لماذا تراجع إنتاج مصر من محصول القطن؟

كتب- نشأت علي:

تقدم محمد محمود عبد القوي، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة.

وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في شأن تراجع حصيلة إنتاج مصر من القطن طويل التيلة نحو 32% خلال موسم 2023، حيث وصل نسبته إلى 85 ألف طن، مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل 125 ألف طن.

وقال النائب: تراجعت مساحات القطن المزروعة في مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023ــ 2024، بنسبة 24.5% مقارنةً بالموسم الماضي؛ حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254933 فدانًا بنهاية يوليو الماضي، مقابل 337634 فدانًا في موسم 2022- 2023 .

وكشف عبد القوي أن الحكومة استهدفت زراعة أكثر من 33 ألف فدان خلال الموسم الجديد، إلا أن إجمالي المساحة بلغ في عموم الجمهورية 254933 فدانًا فقط.

وأوضح النائب أن محافظات وجه بحري استحوذت على النسبة الكبرى من المساحة المزروعة بالموسم الجديد؛ بإجمالي 228488 فدانًا، مقابل 26445 فدانًا بوجه قبلي، وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمالي 84283 فدانًا.

وأرجع عبد القوي تراجع المساحات المزروعة من القطن في مصر إلى عدم زيادة أسعاره بالنسبة إلى المزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقي المحاصيل والمنتجات؛ لا سيما أن زراعة القطن تتطلب عمالة كثيفة.

وتوقع أمين سر لجنة الزراعة ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح بين 25% و30%، شريطة استمرار الطلب المرتفع.

وشدد عبد القوي على أن القطن المصري يواجه تحديات كبيرة؛ في مقدمتها حجم الطلب العالمي وأوضاع السوق، لافتًا إلى أن نحو 10% فقط من القطن المصري يستخدم محليًّا والباقي يدخل في عمليات التصدير، مطالبًا الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح؛ خصوصًا بالصعيد، للعودة مجددًا لزراعة القطن.