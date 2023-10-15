"المحامين" تستعين بـ"الصحة والهلال الأحمر" لتوفير سيارات إسعاف للتبرع بالدم
كتب- إسلام لطفي:
استعانت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بوزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والمركز القومي لخدمات نقل الدم، لتوفير سيارات الاسعاف اللازمة للتبرع بالدم.
وستوجد ثلاث سيارات أمام مبنى النقابة العامة برمسيس، وسيارة أمام النادي النهري للمحامين بالمعادي، وأخرى أمام النادي النهري للمحامين بالعجوزة.
ويأتي هذا في إطار حرص نقابة المحامين، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع الوقفة التضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، غدًا الاثنين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.
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