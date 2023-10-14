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BBC

السيسي ونظيره الفرنسي يناقشان مستجدات التصعيد العسكري في غزة

06:54 م السبت 14 أكتوبر 2023

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون

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كتب- إسلام لطفي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاًهاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين.

وفي هذا السياق استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفرنسي ماكرون قطاع غزة

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