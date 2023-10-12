تصفية القضية الفلسطينية.. الرئيس السيسي يكشف سبب خطورة أحداث غزة

كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الخطورة في قطاع غزة تكمن في أنها تعني تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: مهم أننا نكون منتبهين لده، وعندما كان الأمر يتعلق بمشكلات أمنية في بلدان، جالنا 9 مليون ضيف من أجل الأمن والسلام، لكن القضية الفلسطينية قضية القضايا والمهم أن شعبها يفضل صامد وموجود على أرضه وسنبذل أقصى جهد عشان نخفف عنهم.

وتابع: التحديات على المصريين من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة لكن عزاءنا أن الله يسلم البلد من كل شر وسوء وإن كان الأمر مرتبط بحياة وتكلفتها، لكن هناك فرق بين تكاليف حياة وإهدار حياة وخراب دول، ومصر ستظل باقية بفضل الله وصامدة وقادرة بيكم أنتم.

واستطرد: ومحدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم، لكن قدرتها على تأمين وحماية نفسها كافية، لكن شعبها كمان هو مسئول معانا على حفظ مصر وأمنها.