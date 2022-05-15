لا تنزعجوا من الرائحة.. "تاون جاس" تبدأ صيانة خطوط غاز زهراء المعادي غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أعمال صيانة بخطوط الغاز، زهراء المعادي، يوم الاثنين الموافق 16 مايو، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وتهيب الشركة بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان أمان السادة العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

وتابعت الشركة: "في حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالإتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129".