استمرار عمل المخابز البلدي خلال عيد الفطر.. و"التموين" تسدد 68.2 مليون جنيه فرق تكلفة

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر وتم سداد مبلغ 68.2 مليون جنيه؛ فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز (٢٨-٢٩-٣٠ أبريل ٢٠٢٢) لأصحاب المخابز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت الوزارة أنه سيتم يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، الموافق ٤-٥-٢٠٢٢، سداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل (١-٢-٣ مايو ٢٠٢٢) وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.