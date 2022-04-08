بالصور.. تفاصيل صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

كتب مينا غالي

أقيمت في الثالثة من مساء اليوم صلوات تجنيز الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز والذي استشهد إثر طعنة غادرة على يد شخص مجهول مساء أمس.

وشهدت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية توافد أعداد كبيرة من شعب الإسكندرية امتلأت بهم جنبات الكنيسة وامتدت إلى فناء الكنيسة الخارجي، للمشاركة في توديع الأب المتنيح.

شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

كما شارك في الصلاة القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب مجمع كهنة الإسكندرية وعدد من الآباء الرهبان.

وألقى نيافة الأنبا بافلي كلمة تعزية أشار خلالها إلى أن دماء "أبونا أرسانيوس" روت أرض الإسكندرية كما روتها دماء القديس مارمرقس الرسول الذي كرز في مصر. ومن جهته نقل نيافة الأنبا هرمينا تعزية قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث قرأ نيافته نص رسالة التعزية التي بعث بها قداسته أمس.

وعقب انتهاء الصلوات حُمِل الجثمان في سيارة خاصة، توجهت به إلى دير الشهيد مارمينا بمريوط وذلك لدفنه، في مقبرة شهداء الإسكندرية.