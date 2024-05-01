إزالات عزبة أبو قرن وكفر العلو.. أحدث 7 صور من أرض الواقع

استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر

كتب- محمد نصار:



تواصل محافظة القاهرة أعمال إزالات المنازل والعقارات التي تشكل تعارضات لمشروعات قومية أو تقع في نطاق تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

إزالات تعارضات القطار الكهربائي السريع

تتواصل أعمال تنفيذ قرارات الهدم بالمرحلة الأولى بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو بحلوان.

كما أصدر حي حلوان، كشفًا بأسماء شاغلي العقارات المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع، يشمل المرحلة الثانية بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو في حلوان والذين لم يتقدموا بطلبات رغبات لرئاسة حي حلوان حتى الآن.

وطالب الحي، المواطنين المذكورين في الكشف، بسرعة الحضور لمقر رئاسة حي حلوان بشارع فيضي تقاطع شارع عبد الرحمن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع اعتبار الموضوع مهمًا وعاجلًا.

استئناف إزالات عزبة أبو قرن بمصر القديمة

تستكمل الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضاري سكني ترفيهي.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.