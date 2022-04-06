بالصور.. "القومية للأنفاق" تكشف آخر تطورات أعمال التشطيبات بمحطة عدلى منصور التبادلية

كتب- مينا غالى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل أعمال التشطيبات وتقدم الأعمال التي تمت بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أن محطة عدلى منصور تعد مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية مقام على مساحة 15 فدان ويعتبر الأكبر بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمثل محطة عدلي منصور نهاية الخط الثالث للمترو، وبداية انطلاق القطار الكهربائى، الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

وأضافت: "محطة عدلى منصور ليست مجرد محطة عادية إنما مجمع محطات (مترو أنفاق وقطار كهربائى وسكة حديد وأتوبيس ترددى وسوبر جيت)".

وتابعت: "تشهد المحطة بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة ـ السويس، وتضم أول محطة للأتوبيس الترددى الواصل إلى مطار القاهرة"، فيما يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو"، موضحة أن المحطة مقامة على مساحة 15 فدان.​