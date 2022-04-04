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مياه الجيزة: كسر مفاجئ في خط مياه قطر 600 مللم في الدقي

10:23 م الإثنين 04 أبريل 2022
مياه الجيزة: كسر مفاجئ في خط مياه قطر 600 مللم في الدقي

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

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(مصراوي):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مللم بشارع المساحة أمام قسم الدقي.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تكثف جهودها لإنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المناطق المتأثرة هي شارع التحرير وشارع المساحة ومتفرعاتهما.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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