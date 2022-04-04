​الجيزة: تحرير 2300 قضية تموينية بإجمالي 375 طنًا في شهر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، تحرير 2371 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 378 طنًا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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